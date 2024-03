'Renascer': João Pedro e Sandra fazem sexo pela 1ª vez; veja fotos

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) fazem sexo pela primeira vez.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Depois de entrar em guerra contra o próprio pai e ser expulso de casa, o jovem vai até a cachoeira para espairecer. A filha de Egídio (Vladimir Brichta) chega no local.

Em um primeiro momento, João Pedro não dá papo para Sandra, mas a moça faz uma proposta: "Por que a gente não deixa essas duas desgraças de lado e vamos pensar um pouquinho na gente?"

Os dois se beijam. "Pensar de que jeito?", pergunta o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). "Desse aqui", responde a jovem, beijando João Pedro.

João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

O irmão de José Augusto (Renan Monteiro) tenta ser respeitoso com Sandra. "Não quero lhe faltar com respeito", afirma ele. "Falta de respeito é me deixar aqui sozinha", garante a filha de Dona Patroa (Camila Morgado).

O casal tira a roupa. Os dois se entregam à paixão e fazem sexo na cachoeira.

João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.