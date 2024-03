Piovani cita 'perda de respeito' e que filho a culpa por ausência de Scooby

Luana Piovani disse que seu filho mais velho, Dom, a culpa pela ausência do pai, Pedro Scooby, e sente que o adolescente está "perdendo o respeito" por ela.

O que aconteceu

Piovani confirmou que Dom vai morar com Scooby no Brasil após a festa de aniversário dele, em 25 de março, que será realizada em Portugal. Em entrevista a um talk show português, a atriz contou que o primogênito "estava muito feliz" na Europa, mas após o retorno do surfista para o Brasil, "a coisa desandou".

Atriz admitiu que Dom a culpa pela ausência de Scooby e sente que ele começou a perder o respeito por ela. "Há um ano atrás, quando eu tomei essa decisão [de ele ir morar com o pai], eu realmente sangrava. Mas tive esse ano todo pra entender que, no dia a dia e na prática, vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele tá perdendo o respeito por mim. Não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, e ele não me respeitar. Então ele vai lá viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem. Até porque ele tá indo pra casa do pai com uma boa escola, uma boa casa e amor".

Luana contou que os filhos percebem suas brigas com Scooby, mas ponderou que os herdeiros também se frustram com o comportamento do pai. "Eles percebem esse clima [de briga entre a gente]. O mais velho já se ressentiu mais, mas sabe o que acontece? Eles tão na minha casa o tempo todo, então eles tão vendo o meu corre. Eles tão vendo quando o pai muda a data de chegada cinco vezes. Não tô inventando. Você acha que eles não se frustram? [Scooby diz:] 'Eu chego no final de fevereiro, começo de março, 12 de março, 17 de março, 19 de março'. Agora ele vai chegar dia 25".

Piovani relatou que quando tem crises de choro e os filhos questionam o porquê, ela fala que tem a ver com a ação judicial movida por Scooby. "Quando eu tô exausta e tenho crises de choro porque não aguento mais, [eles perguntam] 'o que foi, mamãe?'. Eu [respondo que] tô cansada, exausta, não aguento mais... Tenho que resolver todos os nossos problemas aqui e ainda tem o pai de vocês querendo me cobrar multa porque tô falando verdades".

Pedro Scooby acionou a Justiça de Portugal por achar ruim a forma como Luana Piovani expõe seu comportamento como pai nas redes sociais. O surfista quer que a ex-mulher pare de criticá-lo online. Porém, a artista afirmou que "só a morte" vai poder silenciá-la e garantiu que se o ex-marido mantiver o processo, ela continuará a "espernear".