Após noite de amor sem proteção, Olavo obriga Bebel a dar novo golpe

No episódio de "Paraíso Tropical" desta quinta-feira (21), Paula pede ajuda para escapar da clínica, Mercedes hesita, mas acaba aceitando. Olavo aconselha Bebel a dizer para Marion que não está mais interessada nele e que gostaria de conhecer melhor Urbano.

Lúcia desconfia estar grávida, o que deixa Antenor ansioso. Bebel diz a Olavo que é melhor ela continuar a sair com Urbano para que ninguém desconfie que eles continuam juntos. Fred paga o aluguel de Neli e pede que ela não conte para ninguém, mas ela comenta com Camila. Daniel não gosta de ver Olavo em sua casa e o expulsa.

Camila comenta com Joana que tem certeza de que Fred é o dono do restaurante. Daniel pede que Taís não receba mais Olavo e que não fique tão íntima de Marion. Taís fica tensa quando Daniel fala em Marapuã, pois não tem noção do que se trata, mas disfarça bem. Olavo obriga Marion a facilitar seu encontro com Taís, sem revelar que sabe que ela tomou o lugar de Paula.

Camila diz a Fred que sabe o que ele fez, dá um beijo nele e diz estar muito feliz ao seu lado. Joana ouve Heitor dizer que só tem uma filha com Neli: Camila. Então, Neli revela a verdade para Joana. A jovem se descontrola e diz que a mãe tirou o melhor que ela tinha: ser filha de Heitor. Ele diz a Joana que ela sempre será sua filha, e os dois se abraçam emocionados. Taís reage ao encontrar Olavo.

Sobre "Paraíso Tropical"

"Paraíso Tropical" acompanha a história das gêmeas Paula e Taís (ambas interpretadas por Alessandra Negrini). Embora sejam fisicamente idênticas, suas personalidades são completamente opostas. As duas foram criadas separadas, sem a menor ideia da existência uma da outra.