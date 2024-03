Obra-prima do cinema latino, filme inesquecível está disponível na Netflix

Do UOL, em São Paulo

Dirigido por Alfonso Cuarón, "Roma" é um dos filmes mais aclamados da lista de lançamentos de 2018 e está disponível no catálogo da Netflix.

Sobre 'Roma'

O longa acompanha a rotina de uma família de classe média controlada de maneira silenciosa por uma mulher (Yalitza Aparicio), que trabalha como babá e empregada doméstica.

Durante um ano, diversos acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças, coletivas e pessoais.

"Roma" recebeu diversos prêmios, começando pelo Leão de Ouro do Festival de Veneza. No Oscar, a produção faturou as estatuetas nas categorias Melhor Fotografia, Melhor Direção e Melhor Filme Estrangeiro.

Curiosidades do filme

Cuarón dedicou o longa para Libo, uma mulher de origem indígena que começou a trabalhar para sua família quando o diretor tinha só 9 meses. A história dela serviu de inspiração para o filme.

Roma é o nome do bairro onde o longa é ambientado. Colonia Roma é conhecida como uma área da classe alta mexicana. Os primeiros moradores chegaram lá na primeira década do século 20.

O diretor de "Roma", Alfonso Cuarón Imagem: Getty Images

Por ser um bairro próximo do 'corredor aéreo', o longa acabou registrando diversos aviões passando pelo céu. Cuarón fez questão de recriar uma casa que se parecesse com a residência em que cresceu e deixou de lado as filmagens em estúdio.

O filme aborda um dos mais tristes episódios históricos do México, o massacre de Corpus Christi ou conhecido como "Halconazo". Em 10 de junho de 1971, um protesto estudantil pela libertação de presos políticos e por mais investimentos em educação terminou com a morte de 120 pessoas pelas mãos de um grupo paramilitar financiado pelo Estado, o "Los Halcones".