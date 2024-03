O bem circulando: conheça idols de K-pop que participam de ações sociais

A força do k-pop não é novidade para ninguém que acompanha a indústria, com o engajamento online dos fandoms em movimentações políticas e diversas causas sociais. Essa, inclusive, talvez seja a maior força dessas diversas comunidades de fãs de grupos sul-coreanos.

Existe algo de muito poderoso quando percebemos que o nosso afeto pode ser disseminado e multiplicado, seja através de projetos de aniversário de idols cujo valor arrecadado planta árvores, ajuda a reformar escolas, alimenta crianças, e tudo ganha uma dimensão ainda maior quando os idols agradecem e participam em projetos tão importantes quanto.

É isso que vemos acontecer com uma frequência cada vez maior. A ONU mesmo construiu uma rede de colaborações com diversos artistas coreanos, que não somente doam parte das suas rendas, mas figuram em eventos da UNICEF e da UNESCO, em prol das crianças e da educação em todo o mundo.

Abaixo, o Splash traz uma lista com alguns desses idols que fazem a diferença e aquecem nossos corações por circularem o bem em um mundo cada vez mais complicado.

BTS

Em 2018, BTS fez um discurso inesquecível e atemporal na Assembléia Geral da ONU. Namjoon, líder do grupo, emocionou todo mundo que ouviu ele contando sobre a trajetória dele como artista e da importância de ser fiel a si mesmo, utilizando a frase de uma era do grupo: "speak yourself".

2018 BTS

speech speak yourself at UNICEF



2023 SEVENTEEN

speech at UNESCO's Youth Forum



I proud all of you ? pic.twitter.com/EVm06bWMsD -- ???? ?? .? (@norsnapaas97) November 14, 2023

Namjoon já discursou tanto que virou meme para ser presidente.

Assista ao discurso inteiro do Namjoon aqui (vale a pena dar o play):

Seventeen

No fim do ano passado, outro gigante do k-pop, Seventeen, foi até Paris discursar no "Youth Forum". Foi muito emocionante ver o grupo incentivando todos os jovens a sonharem e acreditarem no que eles querem. Vindo de uma sociedade com diversos problemas sociais envolvendo bullying e saúde mental, dar suporte e voz aos jovens é essencial.

INFO, 13.11.23 SEVENTEEN irá apresentar canções em uma apresentação especial no Fórum da Juventude da UNESCO



? _World

? Darling (Versão em inglês)

? "???? (God Of Music)"

? Headliner

? Together (Versão em inglês)



© miwon17_ pic.twitter.com/wUdmt1odin -- Jeon Wonwoo Updates Br (@WonwooUpdates_) November 13, 2023

Aqui temos um pedaço do discurso do Mingyu:

[TRAD] 14.11.23 Discurso do #Mingyu no 13º Unesco Youth Forum :



"Ola, eu sou o Mingyu do SEVENTEEN. À medida que continuamos a crescer juntos, contando e aprendendo uns com os outros, um ano se passou desde a nosso debut. Naquele outono de 2016, algo verdadeiramente magnífico? pic.twitter.com/GrtKgDIQz8 -- Kim Mingyu Brasil (fan account) (@KimMingyuBrasil) November 16, 2023

Felix (Stray Kids)

Recentemente Felix se tornou o membro mais jovem a fazer parte do Clube de Honra da UNICEF. Ele foi até Laos, no Sudeste Asiático, fazer trabalho voluntários enquanto os Stray Kids tiraram as primeiras férias em anos. Incrível demais ver alguém tão novo e influente ir ajudar quem precisa no curto período de folga. Isso impulsiona muito os fãs a buscarem fazer coisas melhores.

Stray Kids' Felix, who is one of the most popular young idols in Korea, was spotted in Laos doing volunteer work with UNICEF. This event created a huge resonance among his fans and fans around the world.



Despite his busy work schedule and overloaded entertainment schedule, Felix? pic.twitter.com/aPsK48BFq9 -- Sure Magazine (@suremagazinekr) February 7, 2024

Muito legal ver como os fãs se inspiraram no Felix:

?#RANDOM? Não existe felicidade maior do que isso! Os atos de Felix estão repercutindo no mundo todo! STAYs e pessoas no geral se sentiram inspirados com o trabalho voluntário do Felix em Laos e resolveram fazer doações para a UNICEF e outras causas humanitárias #???? pic.twitter.com/FkjD1CfHLd -- Felix Brasil ? RECRUTAMENTO (@FelixBrasil_) February 8, 2024

BamBam (GOT7)

Bambam tem um histórico muito legal com a Unicef, pois ele mesmo morando na Coreia do Sul, nunca deixou de lutar pelas crianças tailandesas. O rapper participa de ações com a Organização há muitos anos e sempre em prol da educação e segurança das crianças em campanhas contra a violência.