"Muito esquisito alguns movimentos", diz Fernanda sobre Pitel

Em conversa com Bin, no Quarto Gnomos do BBB 24 (Globo), Fernanda questionou o posicionamento de Pitel no jogo.

O que aconteceu

A conversa começou com uma análise de Bin sobre os outros jogadores do BBB 24 (Globo): "Sabe que eu acho uma coisa? Que tem pessoas que ainda não mostraram muito a cara no jogo e vão começar a mostrar mais", disse o funkeiro.

"Também acho, e eu estou começando a ficar marolando umas coisas sobre todo mundo, sobre todo mundo mesmo. Sobre você, só que você a gente sempre conversa, sobre Leidy, sobre Lucas, sobre Pitel", concordou Fernanda.

Em seguida, Fernanda fez uma avaliação sobre Pitel, com quem é próxima no jogo desde o início da edição.

"E eu estou achando muito esquisito alguns movimentos, tipo: a Pitel sempre, sempre, pergunta tudo que eu falo com você. Quer saber tudo que eu falo com você, porque sabe que, de repente, com você não consegue algumas coisas, mas ela quer saber o que a gente está conversando. Mas ela não fala nada para mim do que ela conversa com o Lucas. Quase nada. Por que ela sempre quer saber tudo de todo mundo?", pontuou a carioca.

A dupla foi interrompida pela entrada de Lucas no quarto, mas assim que o capoeirista saiu eles continuaram a conversa.

"Eu acho que está iniciando, não acho que seja uma coisa concreta, mas eu acho que está iniciando um interesse dele [Lucas] de começar a jogar mais com ela. Tipo: deles estarem fazendo coisa em paralelo, trocando resenhas em paralelo, se alinharem em paralelo, eu estou sentindo isso", explicou a confeiteira.

"Já faz tempo, o Lucas nunca fala a resenha que ele tem com a Pitel para mim", analisou Bin.

"E nem ela para mim", acrescentou Fernanda.

"Eu estou percebendo... A Pitel, a gente sabe que ela gosta de fazer pergunta, mas está diferente, fazer perguntas sobre a vida é uma coisa, ficar querendo saber tudo de jogo, de todo mundo daqui é outra. Tudo chega nela porque ela é cara de pau e fica perguntando, só que a ideia é não falar. Eu já estou vendo que tem coisas que eu não quero mais falar com ela, porque, de repente, ela vai e fala isso com o Lucas e estão fazendo a análise de jogo deles ali e uma hora isso cai no meu c*", concluiu a confeiteira.

