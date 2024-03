Mel Maia é flagrada com carro de luxo que vale mais de R$ 1 milhão

Mel Maia, 19, foi flagrada em um carro de luxo que vale mais de R$ 1 milhão.

O que aconteceu

A atriz foi fotografada nesta quinta-feira (21) enquanto saia da academia. Ela vestia um top preto e um short azul.

Mel entrou em um veículo que vale mais de R$ 1 milhão. O carro em questão é uma BMW X6.

Recentemente, a famosa comemorou a chegada do namorado português no Brasil. "Gente, olha quem está no Brasil. O português safado", brincou ao filmá-lo em suas redes sociais.

Mel Maia em carro de luxo Imagem: Delson Silva/Agnews