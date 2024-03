BBB 24: Lucas 'recalcula rota' após 'falta de respeito' com Sabrina Sato

Lucas "Buda" comentou na tarde de hoje (21) sobre a interação de Beatriz com Sabrina Sato no BBB 24 (Globo), e questionou o que o público teria achado do episódio que rendeu uma punição gravíssima à casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa na cozinha, Lucas "Buda" disse à Pitel que o momento é de indicar Beatriz ao Paredão. O brother justificou citando a "falta de respeito" da sister com a apresentadora e os demais confinados.

Sugando ele, é preciso aproveitar enquanto "o assunto de Sabrina Sato está recente". "A gente consegue se controlar, porque ela não consegue?", questionou. "Como ela age, ela tira a oportunidade das pessoas interagirem também com a pessoa que vêm aqui".

"O que você acha de mudar o foco? Jogar o foco nelas essa semana?", perguntou ele para Pitel. "Vai de cada um...", respondeu a sister.

"Para a gente continuar em vantagem, tem que cair mais um de lá. Para mim, no contexto que tá, quem tem mais chance de sair é o Matteus", analisou Pitel.

Mais cedo, os dois tinham falado sobre alvos no jogo e a sister disse que, se tivesse que escolher quatro alvos, deixaria Davi "de fora". Lucas concordou e disse que também não votaria no baiano. "Diretamente com ele, eu não tenho nada, só o fato das atitudes dele eu não concordar e ele estar lá do outro lado. As atitudes que ele teve, porque agora não fez nada", justificou Pitel.

Na conversa, Lucas também mentiu sobre a avaliação do público em relação à sua liderança. O brother disse que recebeu emoji de Ninja na sua ultima liderança, quando na verdade recebeu Alerta.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 37338 votos 13,12% Alane 3,86% Beatriz 34,69% Davi 26,01% Fernanda 0,55% Giovanna 1,17% Giovanna Pitel 6,74% Isabelle 0,42% Leidy Elin 0,21% Lucas Henrique 12,29% Matteus 0,95% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 37338 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash