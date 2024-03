Brincou, limpou! Como deixar seu vibrador pronto para a próxima aventura

Cuidando bem de seu vibrador, dá para ter um relacionamento estável e duradouro com o brinquedinho. O segredo está principalmente em limpar da maneira correta, com os produtos adequados e saber a hora em que não dá mais para continuar e não insistir: tem momentos em que a única saída é comprar um novo mesmo.

Cada material pede um cuidado diferente, mas todos precisam ser higienizados antes e após o uso para que não acumulem bactérias que podem ser nocivas à saúde.

E não precisa inventar muito: água e sabão neutro, de preferência sem muito perfume, são os produtos mais indicados para essa limpeza.

Não precisa ser bactericida nem nada do tipo, pois esses produtos costumam ter ingredientes que podem deixar cheiro e resíduos em materiais porosos, como os que imitam a pele humana. Isso aumenta o risco de alergias e irritações na pele da vagina, da vulva, do ânus e do pênis, que são áreas mais delicadas e sensíveis.

Uma dúvida comum é se o álcool gel ou os lenços umedecidos são boas opções para a limpeza. A resposta é não, nem na emergência.

Materiais como silicone e plástico podem ser danificados e derreter com o álcool. Vidro, embora não se danifique, também fica mais limpo com água e sabão.

Já para limpar madeira e couro, recomenda-se usar um pano de tecido macio, apenas úmido.

Bota a camisinha

O jeito mais higiênico de usar os brinquedos é com preservativo, mas para os de uso estritamente individual não é obrigatório. Já quando o uso é compartilhado por mais de uma pessoa, a camisinha é imprescindível e deve ser trocada a cada novo uso.

Quanto ao prazo de validade, acredite, o brinquedo vai demonstrar sinais de que "não dá mais". Se houver mudanças de cor ou textura do material, rachaduras, se a pilha não encaixa mais, se não está carregando direito ou se a vibração não funcionar, o melhor é investir em um modelo novo.

No entanto, hoje existem produtos com tecnologia avançada e para os quais os fabricantes dão garantia de 10 anos se for usado e conservado corretamente.

Descarte correto

A maior parte dos brinquedos é feita de materiais que não se decompõem, então como descartá-los e não causar o constrangimento que - ainda - existe quando o assunto é sexo?

Você pode descartar os de plástico ou vidro no lixo reciclável, sim. Se preferir, embale bem em outros materiais que vá descartar. E, claro: não vá jogar fora sujo. Lave antes.

Fontes: Karine Roberta Silveira, gerente da loja paulistana Love Toys, com matéria publicada em 18/08/2018