Jessi: 'Mundo ideal' que público quer ver no BBB não é realidade do Brasil

Fernanda, 32, foi criticada nas redes sociais por ter afirmado que, em algumas ocasiões, tem vontade de "jogar os filhos pela janela" em meio ao stress da rotina materna. A confeiteira já havia sido detonada anteriormente por ter falas preconceituosas e anticapacitista dentro do BBB 24 (Globo).

A ex-BBB Jessilane Alves observou, no programa Central Splash, que os fãs de BBB por vezes exigem do elenco do reality uma conscientização social que não condiz com a realidade brasileira. "O público do Big Brother espera um mundo ideal, onde todos sejam letrados sobre questões de gênero, luta capacitista, etarismo, gordofobia - todas as pautas que merecem atenção. Mas, quando a pessoa está lá dentro e mostra esse outro lado [de desajuste com tais pautas], querem cancelá-la."

Jessi chamou a atenção para o fato de que a discussão de pautas sociais não atinge de igual forma os quatro cantos do país. "É preciso entender que o Brasil é formado por vários 'Brasis' diferentes. Boa parte dessas pautas é discutida através da educação, e a educação não chega a todos os lugares. Logo, não há como cobrar dessas pessoas todas essas pautas, sendo que a realidade delas não atende isso."

Na visão da professora, é necessário distinguir os discursos problemáticos advindos de ignorância daqueles que acontecem apesar da informação. "Ao mesmo tempo, há pessoas que tiveram acesso a essas pautas e ainda assim reproduzem isso. É preciso fazer uma leitura se a pessoa falou o que falou porque não teve acesso a esse tipo de informação ou se falou com a consciência de que era problemático."

Dieguinho: Se pusesse o que fala em ação, Fernanda seria finalista do BBB

Fernanda reclamou da atitude de Sabrina Sato, 43, ao visitar a casa do BBB 24 (Globo). A confeiteira se queixou de que a namorada de Nicolas Prattes deu mais atenção a determinados participantes e menos a outros, como ela própria.

Dieguinho Schueng lamenta que Fernanda desperdice o próprio potencial ao falar tanto e fazer tão pouco. "A Fernanda poderia ter mais atitude com as coisas que diz no quarto, até porque consegue fazer boas leituras. Se ela colocasse o que fala no quarto em ação, a chance de ser uma finalista seria muito grande."

