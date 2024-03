Influencer diz que teve orgasmo em exercício físico: 'Fiquei constrangida'

A influenciadora fitness Déia Cavalheiro contou sobre um episódio na academia quando sentiu orgasmos enquanto fazia exercícios físicos.

O que aconteceu

Ela estava do lado do seu personal trainer quando aconteceu o episódio. "Eu senti orgasmos enquanto estava fazendo abdominais intensos e fiquei com vergonha, mas ele me explicou que isso era normal e tentou me tranquilizar", disse ela, que admitiu que ficou constrangida com toda a situação.

Déia explicou que essa foi a primeira e única vez que o orgasmo aconteceu. "Pensei que estava acontecendo alguma coisa de errado comigo. O que eu sentia era uma sensação de formigamento ou tensão sexual crescente durante o exercício, culminando em um orgasmo não genital, mas profundamente satisfatório", disse.

Ela contou que teve um coregasmo, que acontece pela estimulação dos músculos da região do core. "Tive que pesquisar muito para entender essa experiência, porque eu nunca tinha visto nada igual. Como ninguém fala sobre isso?", indagou a influencer.

A influenciadora afirmou que sua maior dificuldade é explicar a sensação de prazer para outras pessoas. "Foi um sentimento de êxtase, liberação de tensão acumulada e uma conexão incomum entre o corpo e a mente na hora do orgasmo na academia".

"Foi difícil, mas reconheci que coregasmo não é negativo ou prejudicial. Para aqueles que o experimentam, pode ser uma oportunidade de explorar novas facetas de sua sexualidade e compreender melhor a interconexão entre o corpo e a mente", desabafou.

Após essa experiência, Déia tem pensado em truques para evitar constrangimentos quando a academia estiver cheia. "Nunca mais senti algo igual, mas, se você passar por isso, uma dica que eu dou é mudar ligeiramente a posição do exercício que está fazendo", tranquilizou.