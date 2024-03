Homenagem para Paulo Gustavo: como será novo filme de 'Minha Vida em Marte'

Do UOL, em São Paulo

Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, 'Minha Vida em Marte' será exibido pela TV Globo nesta quinta-feira (21), na 'Sessão da Tarde'. A franquia ganhará um novo capítulo com homenagem a Paulo Gustavo.

Sobre o projeto

O terceiro filme quase foi engavetado de vez por conta da triste morte do ator em 2021, vítima das complicações da covid-19. Susana Garcia, diretora do filme, e Mônica Martelli, que também assina o roteiro, não conseguiam imaginar dando continuidade ao projeto por conta da dor do luto.

Mônica Martelli decidiu então ressignificar o projeto. A história que até então focava na vida amorosa da personagem Fernanda, agora vai falar sobre o luto. Em entrevista para Patricia Kogut, de O Globo, a atriz explicou por que levará o filme para as telonas.

Depois que o Paulo Gustavo se foi, eu tive certeza de que nunca mais ia fazer o filme. Mas teve um dia que, chegando em casa, pensei: 'Tenho uma missão na vida, sempre escrever aquilo que eu passo. Vou fazer essa amiga sofrendo a dor desse luto'. Aí comecei a fazer roteiro. Minha vida se divide entre antes e depois do Paulo. Nunca mais ri igual. Ele me empoderava e confiava muito em mim. A gente trocava muito, tinha vários planos juntos, Mônica Martelli.

O roteiro original foi escrito por Martelli e Paulo Gustavo durante a pandemia, a história seria ambientada em Nova Iorque. Com filmagens previstas para esse ano, o longa vai ter a participação do artista de outra forma.

Susana Garcia tem uma série de cenas do personagem Aníbal que foram gravadas para o primeiro filme, 'Os Homens são de Marte? e é pra lá que eu vou!'. As sequências ficaram de fora da versão final, e agora serão resgatadas em forma de flashback.