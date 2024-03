Fernanda diz ser fã de Sabrina Sato e lamenta não ser notada: 'Chateada'

Fernanda comentou no raio-X de hoje (21) sobre a passagem de Sabrina Sato pela casa do BBB 24 (Globo) e disse ter ficado chateada com a apresentadora.

O que aconteceu

Após a "invasão" de Sabrina Sato ontem (20), os brothers do Quarto Gnomo comentaram sobre a apresentadora ter mencionado os integrantes do grupo Fadas.

No raio-X, Fernanda avaliou a passagem de Sabrina e lembrou que ela citou o bordão de Beatriz: "Ontem teve uma coisa muito chata. A Sabrina veio aqui, aí fica parecendo que dá spoiler, fala só alguns bordões, alguns jargões de pessoas em específico, e o resto [dos participantes] ficou um pouco cabisbaixo".

Em seguida, a confeiteira disse que é fã de Sabrina, mas não foi notada. "Não vou negar, também fiquei porque sou muito fã dela, e é um pouco chato quando você chega a encontrar uma pessoa que você admira muito há muito tempo. E parece que ela só nota algumas pessoas e não te nota. Então, nesse jogo, tudo conta".

"Tá todo mundo piroca da cabeça, a gente tá pancada. Fiquei chateada", concluiu a sister.

