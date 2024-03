Fernanda diz que Juliette se tornou maior que BBB: 'Um monstro'

Fernanda afirmou na tarde de hoje (21) que Juliette, a vencedora do BBB 21 (Globo), incomodou por se tornar "maior" que a própria edição do reality.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto Gnomo, MC Bin Laden disse que a produção do reality "sabe" quando um participante precisa de uma atenção extra. "Eles sabem ver quando uma pessoa precisa ser podada, bem administrada", disse. "A gente pode criar um monstro. Não to falando do caso da Bia", disse.

Fernanda, então, respondeu: "Ela [Beatriz] é um monstro bem domesticável, não sabe de porr* nenhuma".

Bin continuou dizendo que a sister tem potencial e que "já existiram muitos monstros" no reality.

"A própria Juliette foi um", disse Fernanda. A sister, então, diz ter lido que "não estavam gostando da força que ela [Juliette] estava ganhando" durante o reality, mas que se tornou algo tão grande no BBB 21 que "tiveram que aceitar".

Não tem como brecar aquilo. Ela se tornou maior que tudo e que todos. Se tornou a dona da edição. Óbvio que, pra galera que produz isso aqui, não querem isso Fernanda

"Eu gostava dela", disse Bin. "Todo mundo", respondeu Fernanda.

