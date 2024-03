Fernanda conta que não usa calcinha há 5 anos: 'Não aparece nada'

Durante a Festa do Líder de Giovanna, no BBB 24 (Globo), Fernanda revelou não usar calcinha há algum tempo.

O que aconteceu

As duas estavam na pista e Pitel questionou a amiga. "Cadê a calcinha daqui?"

Fernanda respondeu. "Não tem. Eu não uso calcinha, amiga. Não uso há cinco anos."

Pitel riu e Fernanda continuou. "Não aparece nada", declara Fernanda.

A confeiteira já havia falado sobre o assunto no começo do programa. "Me dá até nervoso de usar, não estou acostumada."

