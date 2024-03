Ex-Coelhinha da Playboy desabafa sobre etarismo: 'Mais gostosa aos 48'

A ex-Coelhinha da Playboy Iara Steffens desabafou sobre etarismo que sofreu em uma plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

De acordo com Iara, os comentários negativos são feitos por pessoas mais novas. "Isso é coisa de novinha invejosa que está ficando para trás, que perdeu espaço. Me sinto mais gostosa aos 48", disse ela, em entrevista para a Quem.

Ela decidiu abrir um perfil nas plataformas de conteúdo adulto, onde afirmou que sofreu etarismo. "Tanto que cheguei ao topo das plataformas por isso. Essa coisa de milf mexe com os caras, eles fantasiam muito. E isso me excita também. Os novinhos são maioria no meu perfil. Eles são pervertidos, adoram saber da minha vida e acompanhar minhas aventuras sexuais", afirmou ela, que recebe o título de "Milf Mais Sexy do Brasil", expressão usada para mulheres mais velhas.

Criada em clube naturista, ela não concorda com a proibição de topless. "É uma lei extremamente machista. Proibir o topless é uma contradição, é um crime contra as mulheres. Por isso decidi morar e viver em um clube naturista, onde temos liberdade. É hipocrisia de quem critica, um falso moralismo. A maldade é da cabeça de cada um. Quem fala mal, está vendo tudo nas plataformas adultas".