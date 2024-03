Deu Brasil! Janaína Torres Rueda é eleita a melhor chef mulher do mundo

Foi anunciado hoje (21) que a chef Janaína Torres Rueda foi eleita a melhor chef mulher do mundo de 2024 pelo The World's 50 Best Restaurants, considerado o "Oscar" da Gastronomia.

O anúncio do The World's Best Female Chef 2024 conquistado pela brasileira foi o primeiro de uma série de prêmios especiais divulgados antes da cerimônia oficial, que será realizada em Las Vegas, na noite de quarta-feira, 5 de junho.

Ativista, sommelière e chef, Janaína é coproprietária de iniciativas gastronômicas premiadas, incluindo o restaurante A Casa do Porco, e já foi eleita a melhor chef mulher da América Latina como parte do prêmio Latin America's 50 Best Restaurants 2023. Agora, ela está sendo reconhecida por sua significativa contribuição culinária em escala global.

Como chef e co-proprietária do restaurante A Casa do Porco, do bar Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, do restaurante de almoço e sanduíches Merenda da Cidade e da Sorveteria do Centro, a chef é uma figura de destaque na cena culinária de São Paulo.

Ela também está profundamente envolvida em projetos de ativismo social, e já trabalhou com o governo de São Paulo treinando cozinheiros de escolas para ajudar a melhorar a nutrição de 1,8 milhão de crianças em apenas quatro anos.

Durante a pandemia, a chef envolveu sua comunidade, mobilizando milhares de chefs e trabalhadores brasileiros do setor de hospitalidade para pressionar o governo em busca de apoio financeiro vital para o setor.

Imagem: Marcus Steinmeyer

O restaurante A Casa do Porco, no centro de São Paulo, é famoso por seu menu criativo de carne de porco, sem desperdícios, do focinho ao rabo, e ficou na posição número 12 na lista The World's 50 Best Restaurants 2023.

Celebração do prêmio

William Drew, Diretor de Conteúdo do prêmio The World's 50 Best Restaurants, diz sobre o prêmio recebido pela chef:

É um verdadeiro privilégio anunciar que a incomparável Janaína Torres foi eleita The World's Best Female Chef 2024. Sua contribuição para estabelecer o Brasil como uma força de liderança na indústria gastronômica global não pode ser subestimada, e seus projetos filantrópicos destacam um compromisso contínuo com sua comunidade. Este prêmio é em reconhecimento ao seu talento e profundo compromisso em promover mudanças positivas"

Imagem: Thomas Baccaro/Divulgação

Janaína também se manifestou sobre a condecoração:

Estou muito feliz por ter sido eleita The World's Best Female Chef 2024 e por fazer parte da incrível lista daquelas que foram premiadas antes de mim. O meu desejo é inspirar a próxima geração de chefs mulheres e continuar construindo um legado para a gastronomia brasileira ao lado da minha comunidade. Para mim, este prêmio representa uma plataforma importante para dar visibilidade à educação para a alimentação e por meio dela, o que considero essencial para um futuro mais justo no meu país e em todo o mundo"

O evento

The World's Best Female Chef 2024 é o primeiro de vários prêmios que serão revelados antes da cerimônia do The World's 50 Best Restaurants 2024, que será realizada no Wynn Las Vegas, dia 5 de junho.

O programa deste ano incluirá uma série de eventos importantes que se tornaram a pedra angular das celebrações dos 50 Best Restaurants: o fórum de liderança de pensamento #50BestTalks; a série 50 Best Signature Sessions de eventos gastronômicos colaborativos abertos ao público; um Chefs' Feast que realizará um jantar requintado de grandes proporções em Las Vegas, culminando na cerimônia de premiação e na própria contagem regressiva.