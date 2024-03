De home office: Kate Middleton volta 'trabalhar' em projetos sociais

Kate Middleton, 42, está trabalhando de forma remota em de seus projetos filantrópicos desenvolvidos por ela.

O que aconteceu

Middleton continuou a acompanhar um estudo da Fundação Real Centro para a Primeira Infância no Reino Unido, mesmo neste período de em que esteve afastada de deveres reais. "A princesa foi mantida atualizada durante todo o estudo", anunciou um porta-voz real.

Por mais que não esteja desempenhando funções públicas, a princesa de Gales tem trabalhado de casa no projeto. A informação foi dada do jornal Telegraph através do Palácio de Kensington, onde vivem Kate e William.

O porta-voz afirmou que ela acompanhou os resultados "extremamente positivos" do estudo que ela inspirou. A pesquisa tem como objetivo criar uma ferramenta de observação para detectar sinais de desenvolvimento social e emocional na primeira infância.

Com duração de quatro meses, a ideia surgiu da própria princesa, enquanto fazia uma visita real à Dinamarca e conhecer um programa semelhante. Kate também é responsável por criar e fundar o Centro da Primeira Infância.