Davi avalia brothers 'sem narrativa' e aconselha sister: 'Para de ir atrás'

Davi aconselhou hoje (21) sua amiga, Isabelle, a ter sua própria narrativa no BBB 24 (Globo) e repensar suas prioridades no jogo.

O que aconteceu

Em conversa na cozinha, Davi avaliou o jogo de alguns brothers que já deixaram a casa do BBB. "Muitas pessoas saíram da casa porque pegaram jogos de outras pessoas aqui dentro, e no meio do caminho, por não ter seguido o seu próprio caminho, saíram. E lá fora pensaram: 'Poxa, eu poderia ter feito mais […] podia ter mudado a rota", avaliou.

"É por isso que a gente tem que seguir seu próprio caminho, suas próprias opiniões", continuou o brother. "Se você não construir a sua história no Big Brother, no Big Brother não, na vida, você vai ficar para trás".

O brother ainda aconselhou a amiga sobre algumas amizades dentro da casa. "Isabelle, para de ir atrás. Tá vendo que não é prioridade ali, mete o pé. Vai andar com quem anda com você; […] vai estar com quem que estar com você. É daqui de dentro para lá pra fora".

Davi também disse que o BBB é "uma faculdade" sobre como viver a vida real. "Aprendizado de milhões. Só não aprende aqui quem não quer", disse. "Vou bater palma pro campeão ou campeã desse programa, porque é fod*".

Enquanto falava sobre os aprendizados do BBB, ele comparou o confinamento com sua experiência no exército. "É igual ao exército. Eu não fritava um ovo", disse. "Foi um aprendizado".

Isabelle ouviu o amigo e disse que tem tentado se priorizar no jogo. "Aqui é tudo muito intenso. É como se o tempo fosse acelerado", disse.

