'Festival' de 3 dias em resort: como será aniversário da filha de Viih Tube

Parece que foi ontem o nascimento da pequena Lua, mas ela já está prestes a completar um aninho de vida no dia 9 de abril. Para celebrar a data, os papais Viih Tube e Eliezer prometem fazer uma festa grandiosa, uma espécie de 'festival' com duração de três dias em um resort.

Final de semana dos sonhos

O evento acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de abril, e em cada uma destas datas haverá uma festa temática diferente.

100 quartos foram reservados para os convidados de Viih Tube e Eliezer em um resort em São Paulo.

Três festas em uma só

O conceito adotado para o aniversário foi 'No Mundo da Lua'. No entanto, para cada dia haverá uma festa temática diferente.

No primeiro dia, a festa "Chá da Alice no País das Maravilhas" pede que as crianças e seus familiares façam um penteado de "cabelo maluco".

O segundo dia ficou reservado para a "Floresta Encantada da Lua". O dress code pede que as crianças usem as fantasias de seus animais favoritos.

Para fechar a maratona, no domingo acontece o "Café da Manhã com as Princesas". A temática pede que todos se inspirem nas festas do pijama.

Convite de encher os olhos

A festa virou assunto nas redes sociais após alguns convidados mostrarem o convite enviado por Viih Tube e Eliezer. O investimento, segundo o papai, foi para proporcionar uma experiência especial às crianças convidadas.

O convite vem numa caixa toda forrada por um tecido em pelúcia, e ao abri-la, uma tela de led exibe um vídeo da família. Além de explicar todos os detalhes da festa, os papais mostram a pequena Lua andando.

Dentro da caixa, as crianças ainda foram presenteadas com um fantoche e um mordedor. De acordo com o Gshow, que conversou com a empresa contratada, cada caixa teve o custo de R$ 2 mil.

Lista de celebs

A festa promete reunir um timaço de famosos brasileiros dos mais diferentes círculos sociais. Giovanna Ewbank, Pocah, Cíntia Dicker, Pedro Scooby, Mileide Mihaile, Julio Rocha, Romana Novais, Alok, Tays Reis, Biel, Tatá Werneck e Rafael Vitti são alguns dos papais convidados.

Viih Tube já adiantou que, dessa vez, pretende contratar atrações voltadas principalmente para o público infantil.

"Quero fazer uma festa que seja inesquecível para ela. Quero ver quais shows infantis que vou colocar no line-up. Vai ser nessa festa que vou sentir quais amigos se importam comigo e com a minha família", Viih Tube.

Penetras? Aqui, não!

Viih Tube falou nos stories que, no passado, costumava receber em suas festas várias pessoas que não foram diretamente convidadas para o evento. Para o aniversário de Lua, ela já mandou um recado para os espertinhos de plantão.