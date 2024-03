Cida quebra as pernas de Conrado e passa perrengue com coincidência

No capítulo de "Cheias de Charme" desta quinta-feira (21), Cida encontra Penha, que a aconselha a contar para o Conrado que ela trabalha como empregada doméstica para os Sarmento.

Sidney se preocupa com atraso de Rosário para show. Após voltar a trabalhar para Chayene, Rosário arruma mesa e se prepara para receber Fabian. Mas ele envia flores e diz que não vai ao jantar, o que revolta Chayene.

Penha apresenta Cida para a família antes de show de Rosário. Elano reconhece Cida como a mulher misteriosa que o beijou em festa. Rosário é ovacionada pelo show. Elano conta a Cida que era o cara que ela beijou, e ela se desculpa.

Inácio bate em Kleiton após ele fazer elogios a Rosário. Cida termina namoro com Conrado sem dar explicações. Chayene convida Rosário para ir a programa de rádio com ela. Cida se esconde de Conrado ao vê-lo passar de carro em frente à mansão.

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.