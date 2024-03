Casamento x carreira: Shakira diz ter compulsão por trabalho após divórcio

Shakira, 47, está completamente focada em sua carreira após o fim de seu relacionamento com Gerard Piqué, 37.

O que aconteceu

Com a separação do ex-jogador de futebol, a colombiana conta sentir uma "necessidade compulsiva que não sentia" quando estava casada. "Eu sinto vontade de trabalhar. Quero compor. Eu quero fazer música. É uma compulsão. É uma necessidade compulsiva que não sentia antes."

"Ele estava me afundando", comenta sobre seu ex-marido. A cantora mais uma vez falou sobre os efeitos de seu casamento de 12 anos em sua carreira musical em uma entrevista para Zane Lowe, 50, no canal do YouTube da Apple Music, publicada nesta quarta-feira (20). "Era uma relação de amor e ódio. Quando eu estava no estúdio para fazer meu trabalho, sentia que estava deixando minha família sozinha. Eu me senti culpada."

Shakira deixa claro que agora, sendo mãe solteira e criando seus dois filhos, Milan, 11, e Sasha, 9, sozinha, ela se sente mais completa e disposta trabalhar. Grata ao suporte de longa data que recebe de seus fãs, ela fala sobre voltar a fazer turnês.

Quero ser uma artista melhor para eles e também quero ser um bom exemplo para os meus filhos. Essas são minhas duas motivações agora.

O novo álbum da artista, "Las mujeres ya no lloran", será lançado amanhã, 22 de março. O disco conta com o single "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", parceria com DJ Bizarrap, em que fala explicitamente sobre a traição de Piqué com Clara Chía.