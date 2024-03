'Alegria se foi': como está Bruce Willis, ator diagnosticado com demência

Demi Moore, 61, emocionou os fãs, nesta semana, ao publicar uma homenagem ao ex-marido, Bruce Willis, nas redes sociais. O ator, que luta contra um quadro de demência frontotemporal, completou 69 anos na terça-feira (19).

Qual o estado de saúde do astro

Última atualização foi compartilhada pela ex-mulher, no início de fevereiro, durante participação no programa Good Morning America. A estrela afirmou que ele está bem.

Eu acho, dado o contexto, que ele está indo muito bem. O que direi aqui é o que digo às minhas filhas, que é importante apenas encontrá-las onde elas estão e não se apegar ao que não existe. Porque há grande beleza e doçura, amor e alegria nisso

Demi Moore

Astro estaria perdendo as habilidades de comunicação e a "alegria de viver", segundo relatou Glenn Gordon Caron, amigo do ator, em entrevista ao jornal New York Post. O produtor descreveu como está a relação com o artista.

Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz — não queria que ninguém soubesse disso — e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi Glenn Gordon Caron, amigo

Emma Heming, 45, mulher do ator, rebateu a publicação e afirmou que a vida do marido ainda é cheia de alegria. "Preciso que a sociedade e quem quer que esteja escrevendo essas manchetes estúpidas parem de assustar as pessoas, parem de assustar as pessoas ao pensarem que assim que receberem o diagnóstico de algum tipo de doença neurocognitiva, é isso, acabou", publicou Emma, no início de março, no Instagram.

No ano passado, em entrevista ao NBC Today, a modelo desabafou sobre o momento conturbado. "O que estou aprendendo é que a demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada. Também é difícil para a família. E isso não é diferente para Bruce, ou para mim, ou para nossas meninas. Quando dizem que é uma doença de família, é mesmo."

Aposentadoria e diagnóstico

Atriz Demi Moore parabeniza Bruce Willis Imagem: Reprodução/Instagram

Em março de 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia — distúrbio que afeta a capacidade de se comunicar. Com isso, a família do ator anunciou que faria uma pausa na carreira. Tempos depois, ele recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal.

O artista teve os textos reduzidos ao longo dos últimos anos para conseguir cumprir com os contratos de trabalho. A aposentadoria causou surpresa nos fãs, mas quem trabalhava ao seu lado já sabia que a decisão era acertada por identificarem problemas durante as gravações em sets.

O jornal Los Angeles Times entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Bruce Willis nos últimos anos. Os depoimentos revelaram que o ator se esquecia de suas falas, não conseguia lembrar o motivo de estar no set e já até disparou uma arma cenográfica fora de hora.

Bruce usava um ponto na orelha para que alguém ditasse suas falas. Dois membros da equipe de "White Elephant" declararam que, durante a gravação em 2021, o ator questionava os colegas de equipe: "Eu sei por que você está aqui, mas por que eu estou aqui?".