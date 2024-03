Beatriz e Alane pedem desculpas a Sabrina Sato

Hoje (21), durante o Raio-X do BBB 24 (Globo), as sisters Alane e Beatriz aproveitaram o momento para se desculpar com Sabrina Sato após tê-la derrubado durante sua visita à casa. A dupla também recebeu punições por terem descumprido a regra de não ter contato físico com os convidados.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ontem (20), durante a Invasão de Sabrina Sato na casa, Beatriz e Alane descumpriram a regra de não ter contato físico com os convidados do programa. Beatriz acabou derrubando a apresentadora ao abraçá-la, e em seguida tanto a vendedora quanto a bailarina foram punidas pela situação que protagonizaram.

Nesta manhã, ambas aproveitaram o Raio-x para se desculparem.

"Ontem foi um dia incrível, a Sabrina Sato veio aqui na casa", Bia contou animada.

Em seguida, a sister começou a se desculpar: "Inclusive, Sabrina, Brasil, quero pedir desculpas pra vocês do fundo do meu coração, perdão mesmo. Porque, gente, aqui dentro da casa é tudo muito louco, tudo muito intenso. A gente tá vivendo muita loucura, muita emoção e eu vivo o Big Brother de alma".

"É muito doido, porque a gente tá aqui dentro da casa e de repente tem o Lázaro Ramos dentro da casa, tem a Sabrina Sato, a Débora Seco, o Marcos Veras e não é algo normal que eu vivo lá fora, isso é muito surreal. E ontem acabou que eu e a Sabrina a gente caiu no chão, então quero pedir perdão pra Sabrina. Pelo amor de Deus, me desculpa", continuou a vendedora.

Beatriz concluiu fazendo uma promessa: "E pro Brasil, eu vou melhorar nisso, não vai acontecer de novo, eu vou ficar emocionada do jeito que eu sou, mas eu vou me redimir."

Em sua vez, Alane lembrou com entusiasmo da passagem da apresentadora na casa e se desculpou rapidamente.

"Fiquei muito feliz que a Sabrina Sato veio ontem, eu sou muito fã dela. E ela levantou a perna, meu Deus que sonho!", contou Alane.

"Mas logo depois, a gente derrubou ela no chão, fiquei me sentindo muito mal. Queria pedir desculpas, né?!", completou a sister.

Que aproveitou o restante do momento para agradecer seu retorno do Paredão.

BBB 24 - enquete UOL: Beatriz merece ser expulsa por derrubar Sabrina Sato? Resultado parcial Total de 8537 votos 47,41% Merece. Ela já foi avisada sobre como se comportar na casa 47,79% Não, ela derrubou sem querer 4,80% Se ela for expulsa, Alane tem que ser também Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8537 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash