BBB 24: 'Totalmente reativa', dispara Fernanda sobre Beatriz

Em conversa no Quarto Gnomos do BBB 24 (Globo), Fernanda e Bin trocam ideias sobre os participantes do reality, e a doceira comentou que a acha a sister Beatriz uma pessoa reativa.

O que aconteceu

No Quarto Gnomo e a confeiteira comentou com Bin sobre as atitudes de Davi e Beatriz. No papo, ela afirmou que a vendedora do Brás é "totalmente reativa" ao brigar com alguém.

"Pelo que eu consigo observar das brigas, a Bia é pontual, ela é totalmente reativa. Se alguém pisa no pé dela, ela vai ficar fissurada até o final. Ela não consegue nem pensar em estratégia, só vai em quem ataca ela, entendeu?", explicou Fernanda.

"Já o Davi, ele propaga. Se alguém fala alguma coisa dele, ele fica tão p*, que propaga o estresse dele para outras pessoas. Ela não propaga, ele propaga. Ele teve umas situações, que a mim não incomoda, até acho ele engraçado. Mas ele tem umas situações que pesam mais para o homem. Ele teve brigas com mulher. Quando um homem briga com mulher já vira um burburinho. Quando mulher briga com mulher ninguém se mete", continuou a carioca.

A doceira continuou analisando as posturas do baiano e da vendedora do Brás: "Quando uma menina esculacha a outra menina a ponto de deixar essa daqui f***** da cabeça, ninguém faz nada. Vocês não fazem nada, estou falando dos homens. Quando um de vocês vai brigar com mulher, todo mundo cai em cima de vocês. Tanto as mulheres quanto os homens, é ridículo."

E a doceira finalizou dizendo: "A Bia já f**** com um monte de gente, já foi e****** com um monte de outras meninas e ninguém fala nada. Agora, quando o Davi vai brigar com a Leidy, quando o Davi vai brigar com a Wanessa, todo mundo se mete. Por isso que parece que é maior para ele, porque, realmente, todo mundo se mete. Está brigando com uma mulher e aí vem um monte de questões em cima disso. Só que ela está fazendo a mesma m*, ela está fazendo igual, só que ninguém vai."

