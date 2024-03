BBB: Coincidência na Prova do Líder é definida como 'curiosidade' por Tadeu

Durante a prova que consagrou a segunda liderança seguida de Giovanna no BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt definiu como 'curiosidade' uma coincidência sobre a vitória das duplas na raia 1.

O que aconteceu

Na prova, que foi dividida em baterias, Matteus e Davi venceram a primeira etapa na raia 1. Eles precisaram procurar cards em uma piscina de bolinha e repassá-los ao seu parceiro.

Na segunda bateria, Giovanna e Leidy Elin venceram, também na raia 1.

O apresentador, então, explicou ao público uma 'curiosidade':

Uma curiosidade para você que está acompanhando a prova. As duas primeiras baterias foram vencidas pelas duplas que estavam na raia 1, né? Não passa de uma coincidência. Nossa equipe prepara cada raia de uma maneira muito parecida, coloca o mesmo número de cards em cada raia, tudo igualzinho. De qualquer forma, mesmo a gente preparando com todo esse cuidado, eles que escolhem as raias. Tadeu Schmidt

Durante a disputa da terceira bateria, Alane e Isabelle também venceram na raia 1. A dupla, porém, foi desclassificada por não cumprir as regras do jogo — deixando a vitória para Fernanda e Pitel.

As três duplas vencedoras disputaram a última bateria. Ela foi vencida por Giovanna e Leidy, novamente na raia 1.

A coincidência foi comentada pelos fãs do programa

a raia 1 ganhou as quatro baterias



coincidência? #BBB24 -- Fred Palma (@fred_palma) March 22, 2024

TODAS as fases eles ganharam na RAIA 1 (se não fosse a isa e alane ter errado tbm ganharia) QUANTA COINCIDÊNCIA #BBB24 -- fer (@nandafrontou) March 22, 2024

Cara, né por nada não, mas até agora estou incrédula que em todas as rodadas a raia 1 foi a vencedora na agilidade -- QueroQuero (@Quero_Xx) March 22, 2024

