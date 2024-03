Lucas diz que sonhou com Pitel e lembra de festa: 'Provocando minha mente'

Lucas Henrique revelou que teve um sonho com Pitel no BBB 24 (Globo). O brother não quis dar detalhes e relembrou da Festa do Líder de Giovanna.

O que aconteceu

Após Lucas contar que sonhou com Pitel, a aliada perguntou: "Comigo? O quê? Fala que sonhou comigo e não me fala o quê".

O capoeirista justificou: "Não vem ao caso, não cabe".

A assistente social afirmou que não queria mais saber sobre o sonho. Ele destacou que ela não queria "porque já sabia o que tinha sonhado".

A alagoana concluiu: "Tem coisa que não cabe a mim não, para! Já disse que não é para saber, não quero saber, não. Fica aí com o seu sonho".

Depois disso, Buda relembrou da festa. O brother questionou se Pitel não lembrava o "que tinha feito" no evento. Com a negação da sister, ele apontou: "você não lembra na pista? Provocando a minha mente". A aliada indicou que sairia da sala, mas permaneceu deitada no sofá.

