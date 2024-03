Lucas Buda se distrai com dança de Pitel e cena repercute: 'Se mordendo'

Lucas Henrique (Buda) observou Pitel e Giovanna dançando na Festa do Líder do BBB 24 (Globo) e sua reação repercutiu entre os espectadores.

O que aconteceu

O participante se distraiu com a dança das sisters. Depois de um tempo, virou de lado e abraçou uma almofada.

No X (antigo Twitter), o momento não passou despercebido. Nos comentários, alguns destacaram que ele estava encantado com Pitel, citaram sua esposa Camila Moura e alfinetaram Yasmin Brunet.

Puta que cena! Pitel sensualmente dançando e o Lucas vipinho se mordendo #bbb24 -- Erick Aragão Pradela (@ErickPradela) March 21, 2024

Não vejo a hora da ex dele dar uma de Ana Hickman , e aparecer q um melhor ao lado -- Cris💫✨ (@criserrejota) March 21, 2024

Esse cara já deve saber que não tem mais nada dele em casa a essa altura…

Viver 15 anos com uma pessoa e se prestar a um papel desse de adolescente em rede nacional?

Tem que ser muito cafajeste pra esperar que ela esteja feliz assistindo toda essa m&rda em casa #BBB24 -- Alezoca (@Alezoca98) March 21, 2024

Esse vai sair com 100% de rejeição. -- Eliane Pesente (@pesente_eliane) March 21, 2024

Esta é a regua moral da @yasminbrunet1 ? Dizendo q vai levar este homem maravilhoso p vida? #bbb24 -- England (@Englanduk2017) March 21, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o mais odiado do reality global?

