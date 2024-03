BBB 24: Letícia Spiller flerta com ex-brother após foto de cueca

Letícia Spiller, 50, deixou um comentário em uma foto de cueca de Nizam, 32, nas redes sociais. Com a interação, fãs apontaram que ela estaria flertando com o quarto eliminado do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A atriz comentou uma sequência de fotos de cueca do ex-participante. Ela escreveu "aff" e adicionou dois emojis — um coração preto e um fogo.

O ex-BBB respondeu a famosa com dois corações pretos e os fãs se intrometeram. "Oferecida", brincou um. "Oportunidade que ele queria", zombou outro. "Cuidado, se teu corpo for bonito, ele vai falar. E, se for feio, mais ainda", alfinetou uma terceira.

Até Rodriguinho se pronunciou na publicação. Aos risos, o cantor questionou: "E eu preciso ver isso?".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Nizam no quarto Paredão? Resultado parcial Total de 427 votos 9,60% Os aliados no jogo 74,71% Comentários machistas 4,92% Tentar romance com Alane 5,39% Insistir em proximidade com Vanessa Lopes 5,39% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 427 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash