BBB 24: Fernanda vê Pitel magoada e dispara: 'Sabrina filha da put*'

Em tom de brincadeira, Fernanda chamou Sabrina Sato de "filha da put*" na manhã de hoje (21) no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa no banheiro do BBB, Pitel disse estar envergonhada por ter ficado bêbada na festa do dia anterior.

Fernanda, então, tentou consolar a amiga. "Tem nada de vergonha, eu hein. Cunhã esses dias estava agachada aqui no chão, vomitando e engatinhando. Aquilo ali foi vergonha. Você tá tranquila, bebeu uma cachacinha, tá de boa. Todo mundo bebe", disse.

Pite respondeu o motivo de se sentir assim: "É porque estou num momento f*dido", disse.

Em tom de brincadeira, Fernanda disparou: "É porque você viu Sabrina Sato e ficou magoada. Sabrina filha da put*, veio aqui e f*deu com todo mundo. Tudo culpa da Sabrina. Bota a culpa nela".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 28460 votos 11,24% Alane 3,89% Beatriz 35,69% Davi 21,92% Fernanda 0,63% Giovanna 1,47% Giovanna Pitel 8,36% Isabelle 0,47% Leidy Elin 0,21% Lucas Henrique 14,93% Matteus 1,18% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 28460 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash