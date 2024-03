Fernanda faz teoria sobre últimos Paredões: 'Pessoas menos impactantes'

No BBB 24 (Globo), Fernanda e MC Bin Laden analisaram as possibilidade para o próximo Paredão e refletiram sobre os últimos brothers que deixaram o jogo — seus aliados do Quarto Gnomos.

O que aconteceu

No papo, Bin voltou a falar que Bia deve ir ao Paredão — ao que Fernanda pontuou: "Eu sou a pessoa que mais quer que Alane e Bia saiam, muitos de vocês querem que o Davi saia. Ele não me incomoda, mas sei que incomoda os outros..."

O funkeiro rebateu: "Meu pódio é você e Buda. De resto, todo mundo me incomoda."

O resto todo tem que sair, a única regra é essa, só que a gente tem que entender que aquele grupo [Fadas] não está quebrando. Não é porque eles são fortes, é porque estão indo com gente menos impactante que eles — e eles já entenderam isso. Fernanda

A confeiteira comentou que os rivais só miram quem em quem tem potencial para sair: "Por que eles sequer chegam na Pitel? Eles nunca pensam em votar nela. Por que você não levantou o nome da Pitel no Confessionário? Poderia ter levantado para jogar um verde. Te garanto que eles não iam escolher a Pitel. Acham que ela é forte e querem botar quem sai primeiro."

