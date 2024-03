Fome a bordo: dá para repetir a comida em aviões? Quais empresas liberam?

Colunista do UOL

Em voos curtos, a maioria das empresas aéreas oferecem lanches ou petiscos, também chamados de "snacks". Eles podem ser pagos ou não.

Já em voos mais longos, geralmente os internacionais, são oferecidos diversos tipos de refeições, como almoço, jantar, café da manhã ou ceia. Mas, e se no meio do caminho, bater aquela fome?

Ou, ainda, e se a comida estiver tão boa que o passageiro queira comer de novo? Dá para trocar o pedido, de massa para uma carne, por exemplo?

Em geral, dá sim, mas depende da disponibilidade. Veja abaixo as regras de algumas empresas aéreas para repetir as refeições a bordo:

American Airlines

Na companhia norte-americana, é possível repetir a refeição sem custo, desde que haja disponibilidade de outro prato a bordo.

Se escolheu uma opção com antecedência, poderá efetuar a troca até 24 horas antes do voo. Caso queira trocar durante a viagem, estará condicionado às opções que estão sendo servidas a bordo.

Avianca

Em voos realizados dentro da América, a empresa oferece um cardápio de venda a bordo que conta com diversos produtos que podem ser escolhidos durante o voo.

Já em operações com ligação para a Europa, é possível repetir a refeição a bordo sem custo, desde que haja disponibilidade a bordo. A empresa ainda permite que os viajantes levem seus próprios alimentos para consumir durante o voo caso prefiram.

Azul

Nos voos internacionais, é possível repetir a refeição sem custo extra.

Em voos da classe executiva, há opções de carne, peixe, frango e massa. O passageiro pode escolher até 48 horas antes do voo qual refeição irá consumir a bordo. Caso mude de ideia, a empresa recomenda que a tripulação seja avisada sobre a nova opção de alimentação, que estará sujeita à disponibilidade.

Clientes da classe econômica possuem duas opções de refeição que apenas podem ser escolhidas a bordo.

Em voos nacionais, a empresa oferece "snacks" à vontade aos passageiros. São itens como amendoim, batatinha chips, biscoito de polvilho, bolinho de laranja, cookie integral, goiabinha, torresminho, balinhas em formato de avião, e bebidas como água e opções de sucos e refrigerantes.

Gol

A empresa embarca uma refeição para cada passageiro em seus aviões. Com isso, para repetir, é preciso que outro viajante dispense a refeição destinada a ele.

Ao final do serviço, havendo disponibilidade, o passageiro poderá repetir a refeição gratuitamente. Não é possível selecionar antecipadamente o prato que será servido a bordo, exceto refeições sem glúten, o que deve ser comunicado à empresa com ao menos 48 horas antes da decolagem do voo.

Latam

Na empresa, caso a comida não esteja reservada para passageiros com restrição alimentar e haja uma quantidade disponível após o término do serviço, é possível repetir sem custo. Para isso, basta avisar os comissários que deseja ser servido com mais um prato ou snack.

Em voos internacionais com duração superior a três horas e meia, o cliente pode escolher com antecedência qual refeição irá ser consumida a bordo. Caso deseje mudar a opção escolhida, precisa fazê-lo até 24 horas antes do voo.

Taag

Na Taag, é possível repetir a refeição sem custo caso haja estoque suficiente na aeronave. Caso tenha pedido uma refeição especial, o passageiro não poderá trocar por outra caso faltem menos de 48 horas para a decolagem.

Antes desse prazo, é possível fazer o pedido por meio do serviço de atendimento ao cliente da empresa.

Não dá para levar tanta comida no voo

Espaço a bordo de aviões é limitado, tornando necessário planejar bem o que será levado no voo, incluindo as refeições Imagem: Getty Images

O serviço de refeições a bordo de aeronaves, também chamado de catering, tem de ser muito bem planejado antes do avião decolar. Todos os processos de produção e entrega nas aeronaves têm de ser feito em um tempo cronometrado.

Isso se deve ao fato de que as refeições podem estragar se ficarem muito tempo sem serem conservadas. Ao mesmo tempo, a janela de tempo para embarcá-las nos aviões é muito curta, de poucos minutos, e depende sempre se o avião está no horário ou não.

Imagine uma situação na qual são produzidas 400 refeições para um voo saindo do Brasil rumo à Europa. Se o avião que vai fazer o trajeto demorar para chegar ao aeroporto, as refeições terão de permanecer mais tempo guardadas, o que pode atrapalhar a logística das empresas que realizam esse tipo de serviço.

Ao mesmo tempo, cada refeição, bebida ou lanche que é servido a bordo tem um peso. Por isso, é preciso levar uma quantidade razoável e sem muito excedente para não aumentar o consumo de combustível do avião, que terá de levar um peso extra.

Por essas questões é que, muitas vezes, as pessoas que escolhem as refeições por último podem ficar sem muitas alternativas no cardápio. O prato que ela quiser já pode estar esgotado, e as opções serem restritas a um ou dois pratos, por exemplo.