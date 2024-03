Atriz de Bridgerton revela estar 'aterrorizada' em filmar cenas de sexo

Nicola Coughlan, 37, que interpreta Penelope Featherington em "Bridgerton" contou que estava apavorada em fazer cenas quentes por ser uma mulher irlandesa.

O que aconteceu

"Não é para assistir com a família, entenda como quiser", falou a atriz em entrevista nesta quarta-feira (20), para o The Six O'Clock Show, um talk-show noturno da Irlanda. "Eu estava aterrorizada. Sou uma mulher irlandesa e qualquer mulher irlandesa sentiria que não pode fazer isto."

De acordo com o jornal Daily Mail, Nicola se refere ao fato de que 'mulheres irlandesas tem a reputação de serem pudicas', ou seja, serem mais 'recatadas', muitas vezes pela cultura de terem uma educação mais rígida. Vale lembrar que o país tem forte tradição católica protestante. Por isso, Coughlan pensou que não conseguiria protagonizar as cenas de sexo picantes que fazem parte da série.

"Então eu percebi que era o meu trabalho. Foi assustador, mas muito libertador. Estava exausta no final" completa. Segundo a atriz, por fazer cenas explícitas, ela pediu uma versão 'leve' para assistir com sua família. "Eu assisti alguns ontem à noite e estava muito animada. Pelo que assisti, não vou ver com minha família."

A terceira temporada do drama de época de Netflix coloca em foco o romance entre Penelope e Colin Bridgerton, vivido por Luke Newton, 31. Assim como nas primeiras temporadas, o casal protagonizará cenas quentes conforme se apaixonam.