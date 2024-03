Atriz de 'Baywatch' recorda papel de salva-vida depois de notícia de remake

Brande Roderick, 49, compartilhou um álbum de fotos de seus tempos gravando "Baywatch: Havaí" no começo dos anos 2000.

O que aconteceu

Em uma publicação em seu Instagram, a atriz relembrou Leigh Dyer, sua personagem na última temporada de "Baywatch: Havaí", exibida entre 2000 e 2001. "Pareceu o momento para entrar na trend de Baywatch. Animada para assistir o reboot. Quem você gostaria de ver na nova série?", questionou Roderick em seu Instagram.



Os atores que estiveram na série original recordaram seus personagem depois do anúncio de que a FOX adquiriu os direitos e um novo reboot está a caminho.

Mais de duas décadas depois, Brande surpreendeu ao não ter mudado quase nada desde então. Ela também foi capa da Playboy, foi eleita a "Coelhinha do Ano" em 2001 pela revista e apresentadora do reality "Playboy Shootout" em 2009. Atualmente, ela segue a carreir de atuação e também tem um perfil no OnlyFans, onde publica conteúdos sensuais.