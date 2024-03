Assinaturas de streaming aumentam receitas de música gravada em 2023, aponta relatório

LONDRES (Reuters) - As receitas globais de música gravada cresceram pelo nono ano consecutivo em 2023, aumentando 10,2% para 28,6 bilhões de dólares, graças principalmente a um aumento no número de assinantes de serviços pagos de streaming, informou um relatório nesta quinta-feira.

As assinaturas pagas de serviços de streaming de música ultrapassaram 500 milhões em todo o mundo pela primeira vez, com mais de 667 milhões de usuários de tais contas, disse o Relatório Global de Música da Federação Internacional da Indústria Fonográfica.

O órgão disse que as receitas de streaming representaram a maior parte do crescimento total, subindo 10,4% para 19,3 bilhões de dólares. As receitas de streaming por assinatura aumentaram 11,2%.

As receitas de formatos físicos -- CDs e discos de vinil -- aumentaram 13,4%, assim como as receitas de direitos de execução, que subiram 9,5%.

Somente as receitas de downloads e outros formatos digitais caíram, com baixa de 2,6%.

"Os números do relatório deste ano refletem um setor verdadeiramente global e diversificado, com receitas crescendo em todos os mercados, em todas as regiões e em praticamente todos os formatos de música gravada", disse John Nolan, diretor financeiro e diretor conjunto interino do órgão, em um comunicado.

(Por Marie-Louise Gumuchian)