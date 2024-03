Após ser confrontada, Jéssica toma atitude inesperada contra Electra

No capítulo de sexta (22), da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Jéssica (Rafa Kalimann) e Electra (Juliana Paiva) têm confronto decisivo.

Depois de ser encurralada pela ex-amiga em um banheiro, a noiva de Luca (Jayme Matarazzo) questiona a neta de Frida (Arlete Salles). "O que cê quer de mim, Electra? Fala! Você veio aqui pra eu testemunhar a seu favor? Pra dizer que você era um doce de pessoa? Você já foi julgada, já cumpriu pena, não vai adiantar!", diz a moça.

Electra quer uma explicação de Jéssica. "Eu não tô aqui pra isso! Eu só queria entender como que a minha melhor amiga me virou as costas desse jeito! Nunca foi me visitar na cadeia e ainda por cima se envolveu com o Luca... Eu jamais teria feito isso com você, Jéssica! Eu te amava como uma irmã! Por que você fez isso comigo?", pergunta.

Nesse momento, Luca liga para sua amada, que pede que ele chame a polícia. "Eu já fiz o que tinha que fazer aqui! É melhor eu ir embora!", afirma Electra. "Vai embora coisa nenhuma! Agora quem vai te levar daqui é a polícia!", garante Jéssica.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.