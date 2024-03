'Vocês têm que ter cuidado', aconselha Davi

Depois da presença de Sabrina Sato na casa BBB 24 (Globo), os aliados do Quarto Fada conversaram sobre o momento com a apresentadora, então Davi e Matteus aproveitou para aconselhar as sisters.

O que aconteceu

Assim que a porta da sala se abriu, Beatriz abraçou Sabrina Sato e as duas caíram no chão da sala do BBB 24 (Globo). Em seguida, Alane e Isabelle também se juntaram ao abraço com a apresentadora, ainda no chão.

"Eu fiquei paralisado olhando para ela. Ê, mulherão. Aí o Davi abraçou ela, eu digo 'vou dar um abraço nela também'", comentou Matteus.

"Todo mundo estava abraçando ela, por que eu não vou abraçar ela também?", disse o baiano.

Em seguida, ele continuou: "Eu perguntei, né? Pode dar um abraço."

"É, ela estava falando com todo mundo, não vou me atravessar igual louco", pontuou o gaúcho.

"Eu fiquei quieto, né?", questionou o motorista.

Em seguida, Alane comentou sobre a reação dela e Beatriz com a apresentadora: "E ainda vão falar isso nosso, de que falam nas festas, vão falar que pulamos no famoso. Vão falar".

"Não mana, eu sou deslumbrada, não tem como se segurar", disse Isabelle para acalmar a sister.

"Não tem como se segurar!", afirmou a paraense.

"Gente, Sabrina Sato!", exclamou Beatriz.

"Vocês têm que ter cuidado", aconselhou o baiano.

"Não é a questão...Pode chegar e abraçar, mas ela caiu de costas, quase na mesa", complementou Matteus.

"Isso é verdade, mas a gente está falando do nosso jeito intenso, a gente é assim", respondeu Alane.

"Eu entendo que vocês são intensas, mas tem que ter cuidado", complementa o baiano. "A gente não está falando da intensidade", disse o gaúcho.

"Eu sei, mas por exemplo, lá em São Paulo têm muitos famosos, eles moram em São Paulo, e quando eles iam para Belém eu ficava exatamente assim", contou a bailarina.

"Mas é a Sabrina Sato!", disse a vendedora e começou a gritar.

"Ela sabe que a gente é doidinha, eles vem preparados", completou a bailarina.

