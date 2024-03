Sabrina Sato questiona sister do BBB 24: 'Você é virgem mesmo?'

Na tarde de hoje (20), Sabrina Sato surpreendeu os participantes do BBB 24 (Globo). A apresentadora, e também ex-BBB, conversou com os brothers, foi jogada no chão e fez pergunta íntima para Beatriz.

O que aconteceu

Sabrina Sato apareceu de surpresa na casa e, dessa vez, a produção liberou a interação entre a apresentadora e os brothers.

Ao abrir a porta da sala, Alane, Beatriz e Isabelle pularam em Sabrina e a derrubaram no chão. A apresentadora levantou e continuou interagindo com o restante da casa.

Ela pediu para Alane levantar a perna e Bia fazer uma propaganda. Além disso, ela também revisitou a área externa: "Já beijei muito naquela piscina".

Quando eu participei do programa, Davi nem tinha nascido. Sabrina Sato

"Gente, vocês estão bombando lá fora", comentou a apresentadora.

O que Sabrina Sato falou com os brothers?

A apresentadora questionou Beatriz com uma pergunta íntima: "Você é virgem mesmo? Quando você sair, vou te ajudar", brincou.

Sabrina também chamou a atenção para o fato de MC Bin Laden ser o único remanescente do grupo Camarote. "Vocês acabaram com a saúde mental dos Camarotes."

Aproveitem muito esse lugar, curtam bastante. Aproveitem as festas. Aqui não tem boleto para pegar, vai beijar na boca, vai na festa. Sabrina Sato

Depois que Sabrina Sato deixou a casa, Leidy chamou a atenção para as menções à Alane e Pitel. "Aí depois quer que a pessoa não jogue a toalha", disse Pitel, se referindo ao discurso de ontem (19) de Tadeu Schmidt.

