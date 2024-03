Veja vídeo da mansão em que Glória Maria viveu e que está à venda por R$ 13 milhões

A mansão onde viveu a jornalista Glória Maria está a venda por R$ 13 milhões e é localizada na parte baixa da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ela viveu no local durante cinco anos, até 2023, ano de sua morte, e tinha a intenção de comprá-lo. A casa também pode ser alugada por R$ 50 mil ao mês. Veja detalhes do imóvel aqui .

O imóvel possui 1.100m² de área construída, e conta com 4 suítes no prédio principal, além de 3 ambientes de sala de estar, uma sala de jantar, outra para almoço, copa, cozinha, despensa, sala de televisão, biblioteca, escritório e jardim de inverno.

No terceiro andar, encontram-se também um salão de jogos, uma academia, um bar e dois terraços.

A mansão ainda possui uma edícula aliada à piscina, que integra mais 3 quartos a uma área externa com capacidade para 5 carros, guarita e até um ateliê.

Quem foi Glória Maria?

Jornalista brasileira, Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos, devido a um câncer no pulmão. Mais conhecida por atuar no Globo Repórter e no Fantástico, a jornalista passou por mais de 100 países e foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional na transmissão da primeira matéria a cores do noticiário, em 1977, mostrando o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro, em um fim de semana.