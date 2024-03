Turnê de Caetano e Bethânia ganha novas datas após ingressos esgotarem

A turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia ganhou novas datas no Rio de Janeiro e em São Paulo após os ingressos esgotarem rapidamente nesta quarta-feira (20).

O que aconteceu

Foram adicionadas três novas datas: 10 e 11 de agosto na Farmasi Arena, no Rio; e 15 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Pré-venda para clientes Banco do Brasil Ourocard Visa será feita nesta quinta-feira (21). A venda para o público geral será a partir do sábado (23). Será permitido a compra de no máximo seis ingressos por CPF. A taxa de serviço para a compra online é de 10% no Rio e de 20% em São Paulo. Comprar nas bilheterias oficiais não é cobrado nenhum valor adicional.

Veja as datas dos shows:

Agosto

03/08 - Rio de Janeiro|Farmasi Arena - ESGOTADO

04/08 - Rio de Janeiro|Farmasi Arena - ESGOTADO

10/08 - Rio de Janeiro|Farmasi Arena - NOVO

11/08 - Rio de Janeiro|Farmasi Arena - NOVO

Setembro

07/09 - Belo Horizonte|Estádio Mineirão

29/09 - Belém|Hangar

Outubro

12/10 - Porto Alegre|Arena do Grêmio

Novembro

09/11 - Brasília|Arena BRB Mané Garrincha

30/11 - Salvador|Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Dezembro