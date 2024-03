"The Crown" lidera indicações ao prêmio Bafta de televisão

LONDRES (Reuters) - A última temporada do drama real da Netflix “The Crown” liderou as indicações ao prêmio Bafta para televisão nesta quarta-feira, e uma cena da série documental sobre o ex-jogador de futebol David Beckham também concorrerá a um prêmio.

“The Crown”, que dramatiza eventos políticos e pessoais que moldaram o reinado da falecida rainha do Reino Unido Elizabeth, recebeu oito nomeações para a cerimônia anual da televisão britânica, quatro delas em categorias de atuação.

Dominic West, que interpreta o então príncipe Charles, e Elizabeth Debicki, responsável pela princesa Diana, estão entre os membros do elenco que foram indicados.

“Demônio 79”, o último episódio da sexta temporada da série “Black Mirror”, recebeu sete indicações, incluindo atriz principal para Anjana Vasan. Ela interpreta uma vendedora que precisa cometer três assassinatos para impedir que o mundo acabe.

O drama criminal “Happy Valley” teve seis indicações, uma delas para a sua estrela, Sarah Lancashire, como atriz principal. Outras indicadas nessa categoria incluem Helena Bonham Carter, pela minissérie biográfica “Nolly”, e Bella Ramsey, pela adaptação do video-game pós-apocalíptico “The Last of Us”.

Essa série e o drama “Sucession”, sobre uma dinastia da mídia, receberam cinco indicações cada uma, inclusive na categoria internacional, na qual terão a concorrência do drama culinário “O Urso” e da minissérie “Treta”, entre outras séries.

Mais de 100 programas estão indicados e 17 dos 44 concorrentes em categorias de atuação receberam sua primeira nomeação para o prêmio Bafta, que ocorre em 12 de maio.

“Estou contente por ver tantos indicados pela primeira vez, tanto talento novo e emergente e tantos projetos de estreia sendo reconhecidos”, disse a presidente do Bafta, Sara Putt, em um comunicado.

"Esperamos que nossos prêmios possam ter um papel positivo para reforçar o valor de nutrir novos talentos e ideias, e também segurar um espelho para as desigualdades teimosas da indústria”, acrescentou, mencionando que diretoras mulheres ainda “estão significativamente em menor número” do que os homens nas inscrições para o prêmio.

Os indicados para o prêmio de momento memorável, que foram revelados semana passada, incluem uma cena de “Beckham”, uma minissérie sobre a estrela do futebol inglês, na qual David instiga a esposa Victoria a ser honesta sobre a sua criação na “classe trabalhadora”.

Outros concorrentes ao prêmio, o único votado pelo público, incluem o anúncio de Ncuti Gatwa assumindo o papel principal da série de ficção científica britânica, “Doctor Who”.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)