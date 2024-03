'Só não aperto o botão porque preciso de dinheiro', dispara sister

Em conversa com Lucas no gramado do BBB 24 (Globo), Leidy desabafou com o brother. A sister demonstrou estar com as emoções a flor da pele ao chorar e dizer que quer ir embora.

O que aconteceu

Nesta manhã (20), Leidy passou bastante tempo em silêncio e demonstrou estar abalada com a Eliminação de Raquele.

No gramado do BBB 24 (Globo), a sister chorou e desabafou com Lucas.

Ao ver a trancista segurando o choro o capoeirista disse: "Não tem problema nenhum chorar, Leidy".

Em seguida, a sister não conteve as lágrimas e desabafou: "Quero ir embora, só não aperto o botão, porque eu preciso do dinheiro".

Leidy acredita que sairá da casa do BBB 24 (Globo) quando for indicada ao Paredão e justifica falando sobre Tadeu ter chamado sua atenção no ao vivo após ela jogar as roupas de Davi na piscina.

"Eu sei como funciona, já assisti muito isso aqui", continuou a sister.

"Eu não posso falar nada, porque se eu falar o que eu acho eu tomo atenção. Então eu vou ficar quieta! Eu to oprimida de falar aqui dentro", desabafou Leidy.

