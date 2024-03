Sabrina Sato no BBB desencadeia crise de choro em sister: 'Discurso merd*'

Após a "invasão" de Sabrina Sato na casa do BBB 24 (Globo) hoje (20), Leidy foi chorar sozinha e começou a hiperventilar.

O que aconteceu

Os brothers se depararam com Sabrina Sato na sala do BBB na tarde de hoje. Trata-se da dinâmica do Invasor, que acontece às quartas-feiras e traz personalidades à casa para gravarem conteúdos.

Durante sua passagem pela casa, Sabrina levantou a perna como Alane costuma fazer, e gritou um bordão de Beatriz: "É o Brasil do Brasil".

As atitudes fizeram os brothers do Quarto Gnomo questionarem suas participações no reality.

Leidy chegou a dizer que já sabia que era a vilã do reality. "Já sei que meu discurso [de eliminação] vai ser um discurso merd*", afirmou.

A sister também foi para o quarto Gnomo chorar sozinha e começou a hiperventilar. Nas redes sociais, internautas pediram ajuda da produção para lidar com uma possível crise de ansiedade da sister.

Minutos depois, Giovanna foi confortar a amiga. "Ninguém é odiado, ninguém vai ser o vil\ao para sempre"

