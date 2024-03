Fofoca antiga: como começaram os boatos sobre amante do príncipe William

Do UOL, em São Paulo

Kate Middleton fez uma breve aparição pública nesta segunda-feira (18), e finalmente conseguiu cessar grande parte das especulações absurdas sobre seu casamento e saúde. Quem deve ter aproveitado para comemorar o flagra foi Rose Hanbury, que nos últimos dias voltou a viver o pesadelo de ser apontada como amante do príncipe William.

As fofocas escalaram com tanta intensidade, que a britânica precisou emitir um comunicado sobre as acusações feitas ao seu respeito. Em nota enviada pelos seus advogados, Hanbury afirmou que os "rumores são completamente falsos". Anteriormente, o Palácio de Kensington não quis se pronunciar sobre o assunto.

Mas, quem é Rose Hanbury?

Rose Hanbury tem 40 anos, e na juventude trabalhou como modelo e pesquisadora do parlamentar Michael Gove, do Partido Conservador. Em 2009, ela se casou com David Cholmondeley, 7º Marquês de Cholmondeley.

A cerimônia de casamento aconteceu dois dias depois do anúncio do noivado. David e Rose moram na propriedade da família em Norfolk, Houghton Hall. A residência fica a poucos quilômetros da casa de William e Kate em Anmer Hall.

O casal tem três filhos: os gêmeos Oliver Timothy e Alexander Hugh, de 13 anos, e Iris Marina Aline, de 7 anos. Oliver foi o escolhido para ser pajem na coroação de Charles III ao lado do príncipe George, herdeiro do trono.

Rose é patrona de um hospital infantil em East Anglia, que oferece especialmente cuidados paliativos para crianças com doenças graves. A princesa Kate Middleton é a patrona real da mesma instituição.

A conexão de Rose com William

As especulações sobre Rose e William começaram em 2019, após uma publicação da revista In Touch. Porém, poucas evidências a respeito do suposto affair surgiram, o único indício seria o afastamento de Kate e Hanbury, que já foram bem próximas.

Fontes internas da família real britânica afirmaram que tudo era falso. No ano passado, a fofoca ganhou força novamente, já que um dos filhos da ex-modelo foi pajem na cerimônia de coroação do rei Charles III.

A conexão de Rose Hanbury com a realeza veio graças a sua avó paterna. Lady Rose Lambert foi uma das damas de honra no casamento da rainha Elizabeth II com o príncipe Philip, em 1947.

Desde então, as famílias permaneceram em contato e a ex-modelo até então fazia parte do círculo íntimo de Kate e William. Rose esteve presente tanto no funeral de Philip quanto no da rainha Elizabeth. O Palácio nunca respondeu às especulações envolvendo o nome de Rose e William.