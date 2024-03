Título de 'planta' e exposição de Alane: Raquele é eliminada do BBB 24

Raquele foi a décima terceira eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 87,14% dos votos na disputa contra Alane (10,94%) e Beatriz (1,92%). Ao todo, o paredão recebeu 69.350.565 votos.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Alane, Beatriz e Raquele estavam no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Anjo Matteus decidiu imunizar Beatriz. No entanto, com o Poder Curinga, Raquele anulou sua imunização.

Líder da semana, Giovanna indicou Beatriz.

Em votação aberta, Davi recebeu 6 votos e foi para o Paredão. Já no Confessionário, Alane foi a mais votada, com 5 votos.

Os brothers que ficaram na Mira do Líder tiveram direito a um Contragolpe. Em consenso, escolheram Raquele.

Na Prova Bate-Volta, Davi escapou e a berlinda foi formada com Alane, Beatriz e Raquele.

Puxadinho, treta aos gritos com Marcus e exposed de Alane: a passagem de Raquele pelo BBB 24

BBB 24: Raquele e Marcus tretam após dinâmica Imagem: Reprodução/Globoplay

Puxadinho. Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas foram os participantes do Puxadinho escolhidos pela casa para completar o elenco.

Choro com título de planta. Ao ser chamada de "planta", a sister chorou e apontou que sempre seria alvo.

Incômodo com rivais em prova. A participante indicou que seus adversários estavam incomodados com a sua participação em uma Prova do Líder. Também disse que Beatriz estava fazendo exclusão na dinâmica.

Treta com Marcus. O brother afirmou que Michel, Giovanna e Raquele eram "samambaias" no jogo e a doceira não gostou. Os dois discutiram aos gritos após o Sincerão.

Aniversário na liderança. A integrante do Puxadinho teve a oportunidade de comemorar o aniversário como Líder. Ela chegou até a lembrar o meme criado por Nego Di no BBB 21: "Planta faz isso?".

Discussão com MC Bin Laden. Raquele se irritou com o funkeiro e disparou: "Não estou apontando o dedo na sua cara e te julgando. Vou deixar você falando sozinho. Você quer brigar comigo? Porque, se quiser, a gente briga".

Chamada de atenção. A produção a advertiu após cortar as unhas na área externa, o que é proibido.

Desconforto com aliadas. A sister não escondeu seu incômodo com Fernanda e Pitel. Em papo com Giovanna, desabafou: "Parece que conversam, brigam e escondem as coisas. Pitel sempre fala do problema do Bin com a Fernanda, mas o que está acontecendo? A gente nunca sabe o real motivo".

Alfinetada em amizade. Para a doceira, a amizade de Davi e Isabelle era "só pela vinheta".

Poder Curinga e imunização anulada. Raquele arrematou o Poder Curinga da Verdade. Na 13ª berlinda, anulou a imunização de Beatriz, dada por Matteus. Depois, no Quarto do Líder, ouviu a rival chamá-la de "idiota" e prometeu "botar a boca no mundo".

Exposed de Alane. Em seu último Sincerão, a participante expôs a adversária, ressaltando que falava mal de Isabelle antes de Deniziane sair. Em sua justificativa, ainda destacou: "Acha que o mundo gira em torno dela. Tem umas atitudes meio inconvenientes e falsas no jogo".

