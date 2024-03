Quais personagens de 'Mar do Sertão' retornam em 'No Rancho Fundo'?

"No Rancho Fundo", a próxima novela das 6, estreia dia 15 de abril. O primeiro teaser lançado pela Globo informa que a nova trama é dos mesmos criadores de "Mar do Sertão".

Substituta de "Elas por Elas", o folhetim não tem apenas as mentes criativas de "Mar do Sertão", sete personagens estarão de volta.

A vilã de "Mar do Sertão" retorna como proprietária de um cabaré. Depois de pagar por seus crimes, Deodora se muda para Lapão da Beirada, onde se passa a nova novela.

Ela continuará aplicando golpes e terá Vespertino (Thardelly Lima) ao seu lado. "Deodora se mudou para Lapão da Beirada, onde agora é dona do Cabaré Voltagem, e sócia de Vespertino, com quem faz uma dupla divertida de trambiqueiros gananciosos. Ela volta divertida e mais vilã do que nunca", contou a atriz em entrevista ao Gshow.

Vespetino é outro vilão da novela das 6 de 2022 que continuará aprontando em 'No Rancho Fundo". Vespertino era um trambiqueiro que tinha uma casa de câmbio na cidade onde "Mar do Sertão" se passava.

Na nova novela das 6, Vespertino se mudou para Lapão da Beirada. Na nova cidade, ele continuará aplicando golpes, agora ao lado de Deodora.

O prefeito de Canta Pedra foi preso pela má gestão na prefeitura. Em "No Rancho Fundo", ele se muda após o tempo na cadeia e tenta voltar à vida política.

Ele quer refazer sua carreira como prefeito em Lapão da Beirada. Cidade que o candidato chamará de pujante e cosmopolita.

A cúmplice de Sabá Bodó também foi presa em "Mar do Sertão". Após sair da prisão por bom comportamento, ela vai atrás do amado para Lapão da Beirada.

Nivalda não abandona o antigo prefeito de Canta Pedra. Ela estará ao lado dele na reconstrução da carreira política.

Mais um mau-caráter de "Mar do Sertão" retorna. O antigo delegado prestou serviços comunitários e limpou seu nome.

Floro prestou concurso público em uma nova cidade e acabou aprovado. Agora, ele é o delegado de Lapão da Beirada.

O antigo padre da paróquia de Canta Pedra também se mudou. Ele serve na igreja maior e mais próspera de Lapão da Beirada.

No local, ele será chamado de Monsenhor José de Botas. Zefa (Andrea Beltrão) o terá como confidente.

A dona da pousada Casco de Sol também estará em "No Rancho Fundo". A personagem é mais uma que largou Canta Pedra e reiniciou sua vida em Lapão da Beirada.