Produção dá bronca e pune Beatriz e Alane após queda de Sabrina Sato

Após Sabrina Sato ser derrubada por Beatriz com um abraço durante a visita da apresentadora ao BBB 24 (Globo), a vendedora e Alane foram punidas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bronca

O aviso foi dado pela voz do Big Boss a todos os participantes da casa no fim da tarde de quarta-feira (20). "Atenção, senhora Beatriz. Quando a gente tem um convidado na casa, tem um artista... A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes que a senhora tem que se controlar. A senhora poderia ter machucado e isso não pode acontecer".

A voz continuou. "Portanto, a senhora toma uma falta grave. 500 estalecas. Dona Alane também participou, leva 200 estalecas".

As duas se desculparam.

Na sequência, a voz deu outro aviso. "Senhoras, fim de papo! Ouviram, entenderam, não façam mais, fim de papo!"

O que aconteceu com Sabrina Sato

Ao abrirem as portas da casa do BBB após a "manutenção interna", os brothers se depararam com Sabrina Sato na sala. Beatriz foi a primeira a abraçá-la e Sabrina caiu no chão. Na sequência, Alane também 'pulou' na apresentadora.

A interação virou assunto dentro da casa, após Sabrina deixar os brothers. "Fico com medo de segurar o artista porque não sei se pode ou não", disse Leidy. "Não pode", respondeu Lucas.

Pitel confirmou: "Lá nas escrituras sagradas diz que não pode tocar neles". "Aí depende, quem não pode? A gente não pode", provocou Giovanna, insinuando que Beatriz era protegida pela produção ao não levar qualquer advertência.

Davi e Matteus também chegaram a alertar Bia e Alane sobre elas precisarem tomar cuidado, porque Sabrina poderia ter se machucado. "Ela sabe que a gente é doidinho, eles vêm preparados. Tem ambulância aqui também. Ela sabe que a gente é assim", disse Alane.

Alguns internautas também foram às redes pedir a expulsão de Beatriz. "A produção realmente não vai fazer nada? Além de ser uma atitude que leva a expulsão, já avisada milhões de vezes, a Sabrina quase bate a cabeça na quina da mesa de vidro", disse uma internauta no X, antigo Twitter.

Minutos depois da interação, a hashtag "Beatriz expulsa" já estava nos assuntos mais falados da rede social.

BBB 24 - enquete UOL: Beatriz merece ser expulsa por derrubar Sabrina Sato? Resultado parcial Total de 4807 votos 47,64% Merece. Ela já foi avisada sobre como se comportar na casa 48,30% Não, ela derrubou sem querer 4,06% Se ela for expulsa, Alane tem que ser também Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4807 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash