'De jeito nenhum!': princesa Anne escapou de sequestro violento há 50 anos

Em 20 de março de 1974, a princesa Anne escapou de uma tentativa violenta de sequestro na frente do Palácio de Buckingham após discutir com um bandido.

O que aconteceu

Há 50 anos, Anne estava voltando de um evento para o palácio quando um homem bloqueou a passagem do carro e tentou sequestrá-la. Na ação que durou cerca de dez minutos, várias pessoas tentaram intervir, mas Ian Ball, que tinha 26 anos, atirou em quatro pessoas para afastar quem tinha a intenção de impedir o sequestro: o chofer, o guarda-costas, um jornalista e um policial. Todos sobreviveram.

Com 23 anos na época, Anne resistiu e discutiu com o sequestrador enquanto ele tentava fazê-la sair do carro. Ball abriu a porta do carro e puxou-a pelo braço enquanto o capitão Mark Phillips, primeiro marido de Anne, segurava a princesa pela cintura em um "cabo de guerra". Ian disse: "Por favor, saia. Você precisa sair". Anne rebateu: "De jeito nenhum!".

A princesa manteve a calma durante a ação e disse que a discussão com o bandido foi uma "conversa irritante". "Foi muito irritante. Eu repetia que não queria sair do carro, e eu não ia descer do carro. Quase perdi a paciência com ele, mas sabia que se fizesse isso, bateria nele e ele atiraria em mim", disse a princesa, em depoimento à polícia.

Ele abriu a porta e tivemos uma discussão sobre aonde iríamos ou não iríamos. [...] Eu disse que não queria ir com ele. Fui rigorosamente gentil, porque sabia que seria tolice ser muito grosseira naquele momento. E não seria melhor se ele fosse embora e todos nós deixássemos isso para lá?

Princesa Anne, em entrevista a Michael Parkinson em 1983

Em entrevista, a princesa se divertiu ao dizer que ficou mais brava quando o homem rasgou seu "belo vestido novo". "As costas do meu vestido rasgaram de cima a baixo, a parte dos ombros saiu. Aquele foi o momento mais perigoso para ele. Foi quando eu perdi as estribeiras", contou.

Ball só foi contido quando Ronald Russell, um ex-boxeador que passava pelo local, derrubou o homem com um soco. Ball até tentou escapar, mas foi capturado por policiais. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e está preso até hoje em um hospital psiquiátrico.

Russell confirmou que Anne estava "muito, muito calma" na situação. "Ela disse: 'Vá embora e não seja bobo". [...] [Ian] ficou lá, me encarando com a arma e eu bati nele. Eu bati nele o mais forte que pude e ele caiu de cara no chão", contou o boxeador à BBC.

Coitado daquele cretino. Se ele tivesse conseguido sequestrar Anne, ela teria dado um trabalhão no cativeiro.

Príncipe Philip, segundo o livro "The Royals"

Ronald Russell e os outros homens que ajudaram Anne foram condecorados pela rainha Elizabeth 2ª, enquanto o boxeador recebeu até uma ajuda financeira da monarca. "Essa medalha é da rainha, mas quero dizer 'obrigada' como mãe da Anne", disse Elizabeth, quando ofereceu a honra a Russell. Ela também pagou a hipoteca da casa do homem. Em 2020, ele leiloou a medalha por 50 mil libras (R$ 320 mil, na cotação atual) para bancar seu próprio funeral após enfrentar problemas de saúde.

Os homens que ajudaram a princesa Anne e foram condecorados, da esquerda para a direita: o motorista Alexander Callender, o inspetor de polícia James Beaton, o outro motorista, Glanmore Martin, o guarda Michael Hills, o detetive da polícia Peter Edmonds, o jornalista John McConnell e o lutador de boxe Ronald Russell Imagem: PA Images via Getty Images

A tentativa de sequestro obrigou a família real a andar com mais seguranças. Na época, a própria rainha Elizabeth costumava ir a compromissos oficiais com apenas um guarda armado, assim como Anne. Isso não quer dizer que a segurança da realeza nunca mais falhou: em 1982, oito anos depois, um homem chamado Michael Fagan invadiu o quarto da rainha no Palácio de Buckingham.