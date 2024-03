Preta Gil revela que já fez suruba, mas diz estar aposentada de sexo grupal

Preta Gil admitiu que já participou de surubas e até organizou festinhas, mas ressaltou que, hoje, está "aposentada" do sexo grupal.

O que aconteceu

Cantora falou que está em uma nova fase em que esse tipo de interação, embora já tenha apreciado, não faz mais parte de sua vida. "Eu admito [que já fiz grupal], mas é fato que já estou aposentada da suruba há um tempo... Tem fase, quando a gente é jovem, tem idade, energia, desprendimento", declarou no programa Surubaum.

A artista, que está sozinha após o fim do casamento com Rodrigo Godoy, brincou que é uma "solteira fora de forma", reaprendendo a interagir para não ser muito "grudenta", nem tão distante do paquera. "Ser solteira aos 50 anos é diferente de ser solteira aos 20. A gente tem que ter uma certa compostura, não pode surtar", contou, ressaltando que vai aproveitar a solteirice para descobrir novas experiências no campo afetivo-sexual.

Preta Gil também contou que Bruno Gagliasso "é um dos pouquíssimos amigos" com quem não transou. "A gente sempre se conectou num lugar de amizade, a putaria rolava num sentido de fulano, sicrano, não sei o quê, mas a gente sempre foi amigo."