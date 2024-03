Prefeito do Rio posta vídeo de Madonna em meio a rumores de show da cantora em Copacabana

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou em seu X (antigo Twitter) um vídeo de Madonna em meio a rumores de possível show da cantora em Copacabana. Nesta quarta-feira, 20, ele escreveu: "Sinais, fortes sinais".

O vídeo mostra uma montagem com várias colagens do rosto da artista, que está com a turnê The Celebration Tour, sem datas divulgadas na América do Sul.

De acordo com o jornal O Globo, a rainha do pop passará pelo Rio de Janeiro, se apresentando em Copacabana. O veículo também alega que a performance irá acontecer em 4 de maio.

Fãs de Madonna se animaram com a postagem de Paes. "Você tem que entender que fãs de Madonna não têm mais coração para lidar com um anúncio desse em cima da hora", disse um. "Bom dia, prefeito! Que dia lindo para brincar com as emoções dos cariocas", escreveu outro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais